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"В этом сезоне играю лучше, чем в прошлом": Миколенко - об адаптации в Англии

Украинец заметил прогресс в своих выступлениях.
Сегодня, 13:21
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона Виталий Миколенко высказался о своей игре в текущем сезоне.

"Мне нравится проводить матчи каждые три или четыре дня. Особенно хорошо, когда побеждаешь, чувствую, что тогда я могу лучше восстановиться. Когда проигрываешь, испытываешь плохие эмоции – мне как игроку тяжелее восстанавливаться после поражения. Физически восстановиться можно, но нравственно сложнее".

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"Когда два года назад перешел в Эвертон, почувствовал любовь наших болельщиков уже в первой же игре. Всегда стараюсь помочь своей команде сразиться за Эвертон. В футболе для меня самое главное – играть на 100 процентов в каждой игре. Чувствую, что в этом сезоне играю гораздо лучше, чем в прошлом. Чувствую, что становлюсь более стабильным, а это очень важно", – признался украинец в интервью пресс-службе клуба.

В текущем сезоне не счету Миколенко два гола в 28 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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