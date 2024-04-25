iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Благослови его: Тренер Эвертона прокомментировал травму Миколенко

Украинец получил повреждение в матче против Ливерпуля.
Сегодня, 15:05
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Накануне Эвертон победил Ливерпуль (2:0) в домашнем матче чемпионата Англии.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вышел в старте "ирисок", но не смог выйти на второй тайм из-за повреждения, которое получил перед перерывом.

Главный тренер Эвертона Шон Дайч прокомментировал травму оборонца:

"Мы узнаем больше в пятницу, но он был настоящим солдатом в первом тайме, благослови его. Это, кстати, травма лодыжки, но мы не узнаем больше до завтра, сейчас трудно определить сроки восстановления", - цитирует тренера Liverpool World.

Отметим, что в Англии расхвалили Миколенко за матч с Ливерпулем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Михаил Мудрик: статистика-2023/2024 Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Хави призвал руководство Барселоны сохранить одного из ключевых игроков Хави призвал руководство Барселоны сохранить одного из ключевых игроков
Лидер Ювентуса назвал условия подписания нового контракта Лидер Ювентуса назвал условия подписания нового контракта
Почетный президент Баварии одобрил подписание нового тренера Почетный президент Баварии одобрил подписание нового тренера
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа18:48
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа18:36
Хави призвал руководство Барселоны сохранить одного из ключевых игроков
Европа18:15
Лидер Ювентуса назвал условия подписания нового контракта
Европа17:50
Почетный президент Баварии одобрил подписание нового тренера
Европа17:30
Карим Бензема: статистика-2023/2024
Европа17:20
Куртуа может впервые в сезоне сыграть за Реал
Европа16:56
Забил с пенальти: президент Франции Макрон поиграл в футбол с легендами
Теннис16:26
Ястремская совершила шикарный камбэк в первом матче турнира в Испании
Бокс16:10
Райан Гарсия назвал трех бойцов, с которыми он хочет провести следующий бой
Бокс15:45
Беринчик – Наваррете: кто покажет бой в Украине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK