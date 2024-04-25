Благослови его: Тренер Эвертона прокомментировал травму Миколенко
Украинец получил повреждение в матче против Ливерпуля.
Накануне Эвертон победил Ливерпуль (2:0) в домашнем матче чемпионата Англии.
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вышел в старте "ирисок", но не смог выйти на второй тайм из-за повреждения, которое получил перед перерывом.
Главный тренер Эвертона Шон Дайч прокомментировал травму оборонца:
"Мы узнаем больше в пятницу, но он был настоящим солдатом в первом тайме, благослови его. Это, кстати, травма лодыжки, но мы не узнаем больше до завтра, сейчас трудно определить сроки восстановления", - цитирует тренера Liverpool World.
Отметим, что в Англии расхвалили Миколенко за матч с Ливерпулем.
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