iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Снова закрыл Салаха": в Англии расхвалили Миколенко за матч с Ливерпулем

Украинец отлично показал себя, хоть и провел на поле всего тайм.
Сегодня, 14:01
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В рамках перенесенного 29-го тура чемпионата Англии Эвертон на своем поле переиграл Ливерпуль (2:0).

Ливерпульское издание Liverpool Echo оценило игру украинского защитника "ирисок" Виталия Миколенко.

"Оценка Миколенко – 9. Он продолжил делать то, что было на Энфилде, когда он закрыл самого опасного игрока соперника – Мохамеда Салаха.

Жаль, что Миколенко получил травму в конце первого тайма и не закончил матч. Но своим выступлением он должен быть доволен".

Отметим, что украинец досрочно завершил матч, ведь получил травму после неудачного приземления в конце первого тайма.

В текущем сезоне Виталий провел 34 матча и забил 2 гола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей TYLLO - Falcons, G2 - TheMongolz ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей TYLLO - Falcons, G2 - TheMongolz
Благослови его: Тренер Эвертона прокомментировал травму Миколенко Благослови его: Тренер Эвертона прокомментировал травму Миколенко
Усик - Фьюри: кто покажет бой в Украине Усик - Фьюри: кто покажет бой в Украине
Барселона официально объявила о том, что Хави остается Барселона официально объявила о том, что Хави остается
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:20
ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей TYLLO - Falcons, G2 - TheMongolz
Европа15:05
Благослови его: Тренер Эвертона прокомментировал травму Миколенко
Бокс14:55
Усик - Фьюри: кто покажет бой в Украине
Европа14:33
Барселона официально объявила о том, что Хави остается
Теннис14:23
Свитолина сенсационно проиграла на старте престижного турнира в Мадриде
Киберспорт14:15
ESL Pro League Season 19: Vitality - BetBoom, fnatic - Eternal Fire и Virtus Pro - FaZe
Европа14:01
"Снова закрыл Салаха": в Англии расхвалили Миколенко за матч с Ливерпулем
Европа13:37
Жена Довбика показала, как форвард полакомился национальным блюдом Украины
Олимпийские игры13:25
Во Франции задержали подростка, который планировал теракт на Олимпиаде
Украина13:07
УЕФА поздравил легенду Динамо с днем рождения - гол топ-клубу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK