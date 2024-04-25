"Снова закрыл Салаха": в Англии расхвалили Миколенко за матч с Ливерпулем

Украинец отлично показал себя, хоть и провел на поле всего тайм.

В рамках перенесенного 29-го тура чемпионата Англии Эвертон на своем поле переиграл Ливерпуль (2:0).

Ливерпульское издание Liverpool Echo оценило игру украинского защитника "ирисок" Виталия Миколенко.

"Оценка Миколенко – 9. Он продолжил делать то, что было на Энфилде, когда он закрыл самого опасного игрока соперника – Мохамеда Салаха.

Жаль, что Миколенко получил травму в конце первого тайма и не закончил матч. Но своим выступлением он должен быть доволен".

Отметим, что украинец досрочно завершил матч, ведь получил травму после неудачного приземления в конце первого тайма.

В текущем сезоне Виталий провел 34 матча и забил 2 гола.

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