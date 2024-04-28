Лидер Арсенала признался, кто из футболистов является для него примером
Вингер лондонского Арсенала Букайо Сака рассказал, кто для него является примером для подражания.
По словам англичанина, он вдохновляется достижениями Криштиану Роналду, но в то же время, хочет идти своим путем.
"Артета сказал мне, что все топ-игроки проводят много матчей за сезон. Если я хочу достичь такого уровня, то должен быть готов играть столько матчей и стараться помочь команде выиграть в каждом.
Роналду идеальный пример для меня. Он просто взорвался и превратился в машину для забивания голов, и, думаю, вдохновил многих футболистов на то, чтобы попробовать пойти по его стопам.
В то же время я просто хочу быть самим собой и делать то, что нужно, чтобы играть и побеждать за Арсенал", - цитирует Сака издание Mirror.
Напомним, ранеепартнер Роналду по сборной заявил, что тот одержим идеями самосовершенствования.
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