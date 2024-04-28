iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Арсенала признался, кто из футболистов является для него примером

Букайо Сака вдохновляется Криштиану Роналду.
Сегодня, 16:59

Вингер лондонского Арсенала Букайо Сака рассказал, кто для него является примером для подражания.

По словам англичанина, он вдохновляется достижениями Криштиану Роналду, но в то же время, хочет идти своим путем.

"Артета сказал мне, что все топ-игроки проводят много матчей за сезон. Если я хочу достичь такого уровня, то должен быть готов играть столько матчей и стараться помочь команде выиграть в каждом.

Роналду идеальный пример для меня. Он просто взорвался и превратился в машину для забивания голов, и, думаю, вдохновил многих футболистов на то, чтобы попробовать пойти по его стопам.

В то же время я просто хочу быть самим собой и делать то, что нужно, чтобы играть и побеждать за Арсенал", - цитирует Сака издание Mirror.

Напомним, ранеепартнер Роналду по сборной заявил, что тот одержим идеями самосовершенствования.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Букайо Сака

Статьи по теме

Сразу после Лорда: Сака - первый, кто забил за Арсенал в 1/4 финала Лиги чемпионов за последние 14 лет Сразу после Лорда: Сака - первый, кто забил за Арсенал в 1/4 финала Лиги чемпионов за последние 14 лет
Ключевой игрок Арсенала покинул расположение сборной Англии из-за травмы Ключевой игрок Арсенала покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Лидер Арсенала создал свой фирменный соус Лидер Арсенала создал свой фирменный соус
Сака обменялся футболками с самым высокооплачиваемым баскетболистом в НБА Сака обменялся футболками с самым высокооплачиваемым баскетболистом в НБА
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа18:59
Артета одержал юбилейную победу с Арсеналом в качестве тренера
Бокс18:52
"Мир будет призывать устроить бой": Промоутер Джошуа назвал двух приоритетных соперников
Европа18:36
Место Лунина не под угрозой: Куртуа поедет на матч с Баварией лишь, чтобы поддержать команду
Европа18:02
Тоттенхэм едва не отыгрался в дерби с Арсеналом, уступая в три мяча
Европа17:59
Де Дзерби продолжил падение, разгромно проиграв Борнмуту даже без Забарного
Украина17:45
УПЛ: нулевые ничьи Зари с Оболонью и Колоса с Александрией, Кривбасс примет Металлист 1925
Украина17:34
Колос и Александрия не определили победителя
Европа17:33
Легенда Ливерпуля высказался о перепалке между Салахом и Клоппом
Европа16:59
Лидер Арсенала признался, кто из футболистов является для него примером
ММА16:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK