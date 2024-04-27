Экс-одноклубник Роналду: Криштиану одержим идеями совершенствования

Диогу Далот в восторге от своего соотечественника.

Экс-одноклубник Криштиану Роналду и его партнер по сборной Португалии Диогу Далот поделился мыслями о характере форварда.

По словам защитника, Криштиану всегда думает о своем совершенствовании во всех жизненных сферах.

«Я никогда не забуду момента, когда впервые с ним познакомился.

Он обладает невероятной энергией и одержим идеей совершенствования как на работе, так и в жизни - в вопросах тела, ума и семьи", - приводит слова Далота Noticias ao Minute

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