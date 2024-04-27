iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-одноклубник Роналду: Криштиану одержим идеями совершенствования

Диогу Далот в восторге от своего соотечественника.
Сегодня, 15:03
Диогу Далот и Криштиану Роналду
Диогу Далот и Криштиану Роналду

Экс-одноклубник Криштиану Роналду и его партнер по сборной Португалии Диогу Далот поделился мыслями о характере форварда.

По словам защитника, Криштиану всегда думает о своем совершенствовании во всех жизненных сферах.

«Я никогда не забуду момента, когда впервые с ним познакомился.

Он обладает невероятной энергией и одержим идеей совершенствования как на работе, так и в жизни - в вопросах тела, ума и семьи", - приводит слова Далота Noticias ao Minute

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

Статьи по теме

Роналду трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения Роналду трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения
Роналду выиграл суд против своего бывшего клуба Роналду выиграл суд против своего бывшего клуба
Стало известно, сколько Роналду пропустит матчей за свое удаление Стало известно, сколько Роналду пропустит матчей за свое удаление
Фергюсон рассказал, какой матч заставил его пожалеть о решении уйти на пенсию Фергюсон рассказал, какой матч заставил его пожалеть о решении уйти на пенсию
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа16:51
"Мы возвращаемся сильнее": бывший игрок Манчестер Юнайтед готовится к камбеку в футбол
Европа16:28
Ливерпуль продолжил серию без побед, сыграв вничью с Вест Хэмом
Европа16:18
Довбик впервые не реализовал пенальти за Жирону
Украина16:09
УПЛ: Минай победил Черноморец, Динамо обыграло Днепр-1, ЛНЗ сыграет с Шахтером
Украина16:03
Любенович - о победе над Черноморцем: Минай растет на глазах. С каждым туром мы набираем
Украина15:58
Динамо в меньшинстве на последних минутах вырвало победу над Днепром-1
Европа15:51
Карпаты - первый новичок УПЛ сезона-2024/25
Бокс15:42
Фьюри показал свою форму за три недели до боя с Усиком
Европа15:30
Тренер Спортинга: Извиняюсь перед клубом и фанатами за встречу с представителями Вест Хэма
Европа15:03
Экс-одноклубник Роналду: Криштиану одержим идеями совершенствования
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK