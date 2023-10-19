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"Как у Мудрика": Сидорчук назвал желаемую суперсилу, неожиданно выбрав качество украинца

Украинец выделил фантастическую и футбольную составляющие.
Сегодня, 12:00
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев

Футболист сборной Украины и Вестерло Сергей Сидорчук поразмышлял о суперсиле, которую он бы выбрал, если бы у него была такая возможность.

Полузащитник отметил важность телепорта, но также выделил качество для футболиста.

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"Сейчас, наверное, выбрал бы телепорт. Чтобы телепортироваться из одного места в другое.

А если о футболе говорить, то скорость. Хотел бы скорость как у Мудрика.

Скорость Мудрика – это суперсила? Да. У меня нет шансов, если побегу 50 метров с Михаилом. Я и тебя не обгоню (обращается к Анатолию Анатоличу - прим.)", - сказал Сидорчук в интервью Зе Інтерв’юер.

Напомним, лидер Реала примет участие в создании нового костюма для главных героев игры Spider-man 2.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Сидорчук Михаил Мудрик

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