iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Мурашки по телу": Сидорчук назвал самые памятные матчи в своей карьере

Футболист выделил исторические игры украинского футбола.
Сегодня, 10:35
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев

Бывший капитан Динамо Сергей Сидорчук высказался о своей карьере.

По словам полузащитника, у него есть несколько игр, которые он будет помнить всегда.

Читай также: Сидорчук: Кривцов привел Месси и других в Майами

"Я помню и у меня мурашки по телу до сих пор, это был финал Кубка Украины на НСК Олимпийский Динамо - Шахтер. Мы тогда победили по пенальти. Мы в серии пенальти проигрывали 1:3, а потом Шовковский отразил все удары и мы выиграли Кубок. Об этом матче у меня лучшие воспоминания.

И еще матч со Швецией на Евро-2020 мне понравился. Я в тех играх не сыграл в какой-то феерический футбол, но они подарили лучшие эмоции, а для меня это более важно, чем то, как я сыграл", - рассказал Сидорчук в интервью Зе Інтерв’юер.

Ранее Сидорчук рассказал о своем партнере по Вестерло, у которого российский паспорт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Сидорчук

Статьи по теме

"Как у Мудрика": Сидорчук назвал желаемую суперсилу, неожиданно выбрав качество украинца "Как у Мудрика": Сидорчук назвал желаемую суперсилу, неожиданно выбрав качество украинца
Сидорчук: Как можно праздновать победу сборной, когда видишь новость о попадании в родном городе Сидорчук: Как можно праздновать победу сборной, когда видишь новость о попадании в родном городе
Сидорчук: Нойнштедтер не поддерживает то, что россия делает в Украине Сидорчук: Нойнштедтер не поддерживает то, что россия делает в Украине
Суркис: Очень тяжело далось решение отпустить Сидорчука Суркис: Очень тяжело далось решение отпустить Сидорчука
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина12:00
"Как у Мудрика": Сидорчук назвал желаемую суперсилу, неожиданно выбрав качество украинца
Бокс11:24
"Очень сложный поединок": Хирн назвал победителя боя Усик - Фьюри
Другие страны10:58
Месси трогательно поддержал травмированного Неймара
Украина10:35
"Мурашки по телу": Сидорчук назвал самые памятные матчи в своей карьере
Бокс10:11
Усик: Мне очень мало осталось в большом спорте
Евро-202409:51
Мудрик: Какой-то эксперт говорил, что и в Челси, и в сборной не идет
Бокс09:26
"Своими глазами": Усик посетит бой Фьюри - Нганну
Другие страны09:03
"Худший момент": Неймар - о травме
Киберспорт08:41
IEM Sydney 2023: BetBoom Team - Complexity, ENCE - FaZe
Бокс08:31
Джошуа назвал два боя, без которых не будет считать свою карьеру полноценной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK