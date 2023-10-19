"Мурашки по телу": Сидорчук назвал самые памятные матчи в своей карьере

Бывший капитан Динамо Сергей Сидорчук высказался о своей карьере.

По словам полузащитника, у него есть несколько игр, которые он будет помнить всегда.

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"Я помню и у меня мурашки по телу до сих пор, это был финал Кубка Украины на НСК Олимпийский Динамо - Шахтер. Мы тогда победили по пенальти. Мы в серии пенальти проигрывали 1:3, а потом Шовковский отразил все удары и мы выиграли Кубок. Об этом матче у меня лучшие воспоминания.

И еще матч со Швецией на Евро-2020 мне понравился. Я в тех играх не сыграл в какой-то феерический футбол, но они подарили лучшие эмоции, а для меня это более важно, чем то, как я сыграл", - рассказал Сидорчук в интервью Зе Інтерв’юер.

Ранее Сидорчук рассказал о своем партнере по Вестерло, у которого российский паспорт.

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