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"Мудрик и его толстая ракета": реакция Сети на победу Украины над Мальтой

ISPORT посмотрел, что писали фанаты в социальных сетях о международном поединке.
Сегодня, 11:45
Украина - Мальта / УАФ
Украина - Мальта / УАФ

В рамках восьмого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины на выезде обыграла команду Мальты.

Подопечным Сергея Реброва удалось сделать камбэк, несмотря на быстрый пропущенный гол.

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ISPORT изучил то, что писали болельщики по итогу победы сборной Украины.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Мальта - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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