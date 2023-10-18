"Мудрик и его толстая ракета": реакция Сети на победу Украины над Мальтой

В рамках восьмого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины на выезде обыграла команду Мальты.

Подопечным Сергея Реброва удалось сделать камбэк, несмотря на быстрый пропущенный гол.

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ISPORT изучил то, что писали болельщики по итогу победы сборной Украины.

Після учорашньої перемоги, Збірна України 🇺🇦 піднялася на 2 місце ✊️💪 ! Тепер всі чекаємо 20 листопада і дуже важливого та важкого матчу з Італією 🇮🇹. Це буде великим фіналом для України 🇺🇦 та Італії 🇮🇹 за путівку на #EURO2024 ⚽️ ! Ми переможемо 💪🇺🇦 !#Мальта 🇲🇹 #Україна 🇺🇦 pic.twitter.com/EkztxGI6kd — Amazing Johnny 🇺🇦🇺🇸🇬🇧🇪🇺 (@Amazing_Johnny_) October 17, 2023

Мальта 1 - 3 Україна.

Важка гра, поле якась суцільна калюжа, пропустили першими, але везіння та індивідуальні дії футболістів Мальти 😅 допогли отримати перемогу. Головне тепер не програти Італії, що в принципі дуже важко 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/VNnQve0T54 — Маленький гвинтік ✙ 🇺🇦 (@Od1nUa) October 17, 2023

Англія дьоргає Італійців 3-1, Україна - Мальта 3-1🇺🇦🔥🫡



Шанси є на вихід з групи 🤞 — Gulli_ver (@Gulli_ver_sn) October 17, 2023

#EURO2024 Закономірна перемога жовто-блакитних. Молодці, козаки!

Дякуємо за чудовий матч 👏



Англійці нас теж порадували - перемогли Італію 3-1. ) 👍



Тепер усе вирішиться, 20 листопада,

Україна - Італія, 21:45.



Україна Понад Усе! Вболіваймо! 🇺🇦💪 pic.twitter.com/xBPSuwpjyB — dynamo_ontour (@DynamoOntour) October 17, 2023

МІША МУДРИК І ЙОГО ТОВСТА РАКЕТА — khata 🇺🇦 (@valyrian_v) October 17, 2023

мій улюблений гравець Юхим Конопля pic.twitter.com/1uFIkWAGu7 — khata 🇺🇦 (@valyrian_v) October 17, 2023

Це тиждень (починаючи з суботи 14-го жовтня) - тиждень красивих голів від українських народних збірників? Спочатку Караваєв, сьогодні - Мудрик. Були і інші неймовірно красиві і круті але ці😍 — soph (@thesophts) October 17, 2023

У категорію "де-юре асистів" - гольова передача на Мудрика від Віталія Миколенка. Друга в 36 матчах (і ще один власний гол в активі).

Звісно, за третій гол #MLTUKR Мудрик відповідальний сам, це сольні дії, але в графі "асистент" буде представник Евертона. pic.twitter.com/sSJ5u57L50 — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 17, 2023

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Мальта - Украина.

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