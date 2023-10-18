iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мальта - Украина: видео голов

ISPORT.UA представляет все голы поединка матча отбора на Евро-2024.
Сегодня, 00:43
Мальта - Украина / Malta Football Association
Мальта - Украина / Malta Football Association

Во вторник, 17 октября, сборная Мальты принимает сборную Украины в рамках квалификации на Евро-2024.

Хозяева сумели открыть счет уже на 12-й минуте матча. Сольный проход Пола Мбонга завершился ударом, с которым у Трубина не было шансов справиться.

Под конец первого тайма Украина все же смогла отыграть один мяч благодаря удаче. После удара Судакова Камензули срезал мяч в собственные ворота.

А уже на 43-й минуте герой мальтийцев Мбонг сфолил в штрафной и привез пеналти. Довбик безошибочно оформил камбек для Украины.

Вашему вниманию видео всех голов матча Мальта - Украина в отборе ЧЕ-2024:

Мальта - Украина 1:3

Голы: Мбонг, 12 - Камензули, 38 автогол, Довбик, 42 пенальти, Мудрик, 85

Ожидаемые голы (xG): 0.61 - 1.39
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 10 - 13
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 0 - 4
Фолы: 9 - 15

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024 Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Украина и Евро-2024: как выйти плей-офф, если не пройдем Италию Украина и Евро-2024: как выйти плей-офф, если не пройдем Италию
Харри Кейн: статистика-2023/2024 Харри Кейн: статистика-2023/2024
Артем Довбик: статистика-2023/2024 Артем Довбик: статистика-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Мальта - Украина 1:3 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Мальта - Украина 1:3 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа01:00
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Евро-202400:55
Украина и Евро-2024: как выйти плей-офф, если не пройдем Италию
Европа00:47
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Евро-202400:43
Мальта - Украина 1:3 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Европа00:32
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Евро-202400:26
Евро-2024: Англия без особого труда пробилась на турнир
Украина00:18
Мудрик отличился первым голом за сборную Украины
Вчера, 23:58
Евро-202423:58
Евро-2024: Украина вышла на вторую строчку в группе
Евро-202423:57
Квалификация к Евро-2024: Украина одолела Мальту, Англия расправилась с Италией
Евро-202423:44
Англия уверенно разобралась с Италией и вышла на Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK