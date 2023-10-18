Мальта - Украина: видео голов

ISPORT.UA представляет все голы поединка матча отбора на Евро-2024.

Во вторник, 17 октября, сборная Мальты принимает сборную Украины в рамках квалификации на Евро-2024.

Хозяева сумели открыть счет уже на 12-й минуте матча. Сольный проход Пола Мбонга завершился ударом, с которым у Трубина не было шансов справиться.

Под конец первого тайма Украина все же смогла отыграть один мяч благодаря удаче. После удара Судакова Камензули срезал мяч в собственные ворота.

А уже на 43-й минуте герой мальтийцев Мбонг сфолил в штрафной и привез пеналти. Довбик безошибочно оформил камбек для Украины.

Вашему вниманию видео всех голов матча Мальта - Украина в отборе ЧЕ-2024:

Мальта - Украина 1:3

Голы: Мбонг, 12 - Камензули, 38 автогол, Довбик, 42 пенальти, Мудрик, 85

Ожидаемые голы (xG): 0.61 - 1.39

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 10 - 13

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 0 - 4

Фолы: 9 - 15

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