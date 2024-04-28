Куртуа - в заявке на первый матч полуфинала Лиги Чемпионов против Баварии

В рамках полуфинала Лиги Чемпионов мадридский Реал сыграет против Баварии.

В заявку на этот поединок попал Тибо Куртуа, который восстановился от разрыва мениска. Таким образом, бельгиец впервые в этом сезоне может сыграть в официальном матче.

Отметим, что матч Бавария - Реал состоится во вторник, 30 апреля, в 22:00 по Киеву.

Стоит напомнить, что ранее Анчелотти объяснил Лунину его отсутствие в старте на матч против Реала Сосьедад необходимостью подготовиться как можно лучше к игре с мюнхенцами, а также заявлял, что Куртуа должен быть готов не к поединку с «красными», а к встрече с Кадисом.

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