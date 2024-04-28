iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Куртуа - в заявке на первый матч полуфинала Лиги Чемпионов против Баварии

Место Лунина в старте под угрозой?
Сегодня, 16:24
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

В рамках полуфинала Лиги Чемпионов мадридский Реал сыграет против Баварии.

В заявку на этот поединок попал Тибо Куртуа, который восстановился от разрыва мениска. Таким образом, бельгиец впервые в этом сезоне может сыграть в официальном матче.

Отметим, что матч Бавария - Реал состоится во вторник, 30 апреля, в 22:00 по Киеву.

Стоит напомнить, что ранее Анчелотти объяснил Лунину его отсутствие в старте на матч против Реала Сосьедад необходимостью подготовиться как можно лучше к игре с мюнхенцами, а также заявлял, что Куртуа должен быть готов не к поединку с «красными», а к встрече с Кадисом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Тибо Куртуа Реал Мадрид

Статьи по теме

Место Лунина не под угрозой: Куртуа поедет на матч с Баварией лишь, чтобы поддержать команду Место Лунина не под угрозой: Куртуа поедет на матч с Баварией лишь, чтобы поддержать команду
Тухель рассматривается в качестве нового тренера у двух топ-клубов АПЛ Тухель рассматривается в качестве нового тренера у двух топ-клубов АПЛ
Легенда Баварии поддержал Тухеля в конфликте с руководством клуба Легенда Баварии поддержал Тухеля в конфликте с руководством клуба
Бавария и Фейеноорд гарантировали себе участие в дебютном розыгрыше новой Лиги чемпионов. Бавария и Фейеноорд гарантировали себе участие в дебютном розыгрыше новой Лиги чемпионов.
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа18:36
Место Лунина не под угрозой: Куртуа поедет на матч с Баварией лишь, чтобы поддержать команду
Европа18:02
Тоттенхэм едва не отыгрался в дерби с Арсеналом, уступая в три мяча
Европа17:59
Де Дзерби продолжил падение, разгромно проиграв Борнмуту даже без Забарного
Украина17:45
УПЛ: нулевые ничьи Зари с Оболонью и Колоса с Александрией, Кривбасс примет Металлист 1925
Украина17:34
Колос и Александрия не определили победителя
Европа17:33
Легенда Ливерпуля высказался о перепалке между Салахом и Клоппом
Европа16:59
Лидер Арсенала признался, кто из футболистов является для него примером
ММА16:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа16:39
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Лига Чемпионов16:24
Куртуа - в заявке на первый матч полуфинала Лиги Чемпионов против Баварии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK