iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер - Торино 2:0 Обзор и результат матча чемпионата Италии 28.04.2024

"Нерадзурри" добыли первые очки в качестве новоиспеченого чемпиона.
Сегодня, 15:26
Интер - Торино / Getty Images
Интер - Торино / Getty Images

В воскресенье, 28 апреля, в рамках 34-го тура Серии А Интер принимал Торино. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В первом тайме забитых мячей не было, а уже на старте второй половины игры случился ключевой эпизод встречи. Адриен Тамез заработал прямое удалие на 49-й минуте.

Источник: Getty Images

Практически сразу после этого Хакан Чалханоглу отличился дублем, на чем установил финальный результат на табло.

Таким образом после 34 туров Серии А Интер занял первую строчку с 89 очками, а Торино идет на десятом месте с 46 баллами.

Статистика матча Интер - Торино чемпионата Италии

Интер - Торино 2:0
Голы: Чанханоглу, 56, 60

Удаление: Тамез, 49

Ожидаемые голы (xG): 1.64 - 0.45
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 16 - 9
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 4 - 4
Фолы: 6 - 8

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер торино Серия А

Статьи по теме

Легенда Интера опроверг слухи о том, что стал причиной разрыва брака своей подруги Легенда Интера опроверг слухи о том, что стал причиной разрыва брака своей подруги
Ювентус и Милан не определили сильнейшего в центральном матче тура Ювентус и Милан не определили сильнейшего в центральном матче тура
Определилась первая команда, вылетевшая из Серии А Определилась первая команда, вылетевшая из Серии А
У - Уважение: Барелла остановил фанатов Интера, скандировавших оскорбления в адрес игрока Милана У - Уважение: Барелла остановил фанатов Интера, скандировавших оскорбления в адрес игрока Милана
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа18:59
Артета одержал юбилейную победу с Арсеналом в качестве тренера
Бокс18:52
"Мир будет призывать устроить бой": Промоутер Джошуа назвал двух приоритетных соперников
Европа18:36
Место Лунина не под угрозой: Куртуа поедет на матч с Баварией лишь, чтобы поддержать команду
Европа18:02
Тоттенхэм едва не отыгрался в дерби с Арсеналом, уступая в три мяча
Европа17:59
Де Дзерби продолжил падение, разгромно проиграв Борнмуту даже без Забарного
Украина17:45
УПЛ: нулевые ничьи Зари с Оболонью и Колоса с Александрией, Кривбасс примет Металлист 1925
Украина17:34
Колос и Александрия не определили победителя
Европа17:33
Легенда Ливерпуля высказался о перепалке между Салахом и Клоппом
Европа16:59
Лидер Арсенала признался, кто из футболистов является для него примером
ММА16:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK