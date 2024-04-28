Интер - Торино 2:0 Обзор и результат матча чемпионата Италии 28.04.2024

В воскресенье, 28 апреля, в рамках 34-го тура Серии А Интер принимал Торино. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В первом тайме забитых мячей не было, а уже на старте второй половины игры случился ключевой эпизод встречи. Адриен Тамез заработал прямое удалие на 49-й минуте.

Источник: Getty Images

Практически сразу после этого Хакан Чалханоглу отличился дублем, на чем установил финальный результат на табло.

Таким образом после 34 туров Серии А Интер занял первую строчку с 89 очками, а Торино идет на десятом месте с 46 баллами.

Статистика матча Интер - Торино чемпионата Италии

Интер - Торино 2:0

Голы: Чанханоглу, 56, 60

Удаление: Тамез, 49

Ожидаемые голы (xG): 1.64 - 0.45

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 16 - 9

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 4 - 4

Фолы: 6 - 8

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