Интер - Торино 2:0 Обзор и результат матча чемпионата Италии 28.04.2024
В воскресенье, 28 апреля, в рамках 34-го тура Серии А Интер принимал Торино. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.
В первом тайме забитых мячей не было, а уже на старте второй половины игры случился ключевой эпизод встречи. Адриен Тамез заработал прямое удалие на 49-й минуте.
Практически сразу после этого Хакан Чалханоглу отличился дублем, на чем установил финальный результат на табло.
Таким образом после 34 туров Серии А Интер занял первую строчку с 89 очками, а Торино идет на десятом месте с 46 баллами.
Статистика матча Интер - Торино чемпионата Италии
Интер - Торино 2:0
Голы: Чанханоглу, 56, 60
Удаление: Тамез, 49
Ожидаемые голы (xG): 1.64 - 0.45
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 16 - 9
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 4 - 4
Фолы: 6 - 8
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