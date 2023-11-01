iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ключевой хавбек Барселоны сможет сыграть с Шахтером

Педри восстановился от травмы.
Сегодня, 18:24
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Барселона накануне матча против Реал Сосьедада в Ла Лиге может порадоваться хорошим кадровым новостям.

Как сообщает AS, от своего повреждения, полученного на старте сезона, на конец восстановился хавбек "сине-гранатовых" Педри.

Читай также: Барселона заинтересована в услугах конкурента Цыганкова

Футболист может появиться на поле уже в предстоящем поединке против басков, который состится 4 ноября. Таким образом, стоит ожидать выход испанца и в поединке против Шахтера, который назначен на 7 ноября.

Отметим, что в текущем сезоне полузащитник успел провести лишь 2 матча, отличившись 1 голом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона шахтер Педри

Статьи по теме

Барселона и Реал Мадрид готовы побороться за лидера Баварии Барселона и Реал Мадрид готовы побороться за лидера Баварии
Барселона рассматривает вариант с подписанием форварда Фейенорда Барселона рассматривает вариант с подписанием форварда Фейенорда
Шахтер рассказал, сколько удалось собрать по итогам благотворительного матча с Тоттенхэмом Шахтер рассказал, сколько удалось собрать по итогам благотворительного матча с Тоттенхэмом
Барселона заинтересована в услугах конкурента Цыганкова Барселона заинтересована в услугах конкурента Цыганкова
Помочь журналистам

Видео

Разгром Черноморцем Зари с хет-триком Штогрина в обзоре матча Кубка Украины
Разгром Черноморцем Зари с хет-триком Штогрина в обзоре матча Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Европа20:01
Барселона и Реал Мадрид готовы побороться за лидера Баварии
Украина19:55
Днепр-1 одержал выездную победу над Рухом в перенесенном матче
Европа19:51
Барселона рассматривает вариант с подписанием форварда Фейенорда
Европа19:33
Кривенцов - о разгроме от Черноморца: Мы не опускаем руки. Все готовы исправлять ситуацию
Бокс19:28
Промоутер Усика предположил, почему Фьюри пытается отложить бой
Киберспорт19:19
Monte обыграли россиян из Aurora, выйдя в финала Roobet Cup
Европа18:55
Вслед за Довбиком: Малиновский отметился ассистом в кубковом матче
Украина18:54
Кубок Украины: Черноморец вышел в полуфинал, разгромив Зарю
Украина18:52
Разгром Черноморцем Зари с хет-триком Штогрина в обзоре матча Кубка Украины
Европа18:50
По стопам Барселоны: Реал намерен взять кредит на реконструкцию стадиона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK