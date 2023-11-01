Ключевой хавбек Барселоны сможет сыграть с Шахтером

Барселона накануне матча против Реал Сосьедада в Ла Лиге может порадоваться хорошим кадровым новостям.

Как сообщает AS, от своего повреждения, полученного на старте сезона, на конец восстановился хавбек "сине-гранатовых" Педри.

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Футболист может появиться на поле уже в предстоящем поединке против басков, который состится 4 ноября. Таким образом, стоит ожидать выход испанца и в поединке против Шахтера, который назначен на 7 ноября.

Отметим, что в текущем сезоне полузащитник успел провести лишь 2 матча, отличившись 1 голом.

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