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Хавбек Манчестер Юнайтед получил травму в первой же игре после возвращения

Игрок точно пропустит следующий матч своей команды.
Сегодня, 14:57
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

В расположении сборной Бразилии во время международной паузы травму получил хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро.

Полузащитник был вынужден пропустить матчи против Шеффилда (2:1), Копенгагена (1:0) и Манчестер Сити (0:3).

Бразилец, получив капитанскую повязку, вернулся на поле в игре против Ньюкасла (0:3) в рамках кубка лиги. Однако 31-летнего игрока уже в перерыве заменил Софьян Амрабат.

После матча главный тренер МЮ Эрик тен Хаг сообщил, что Каземиро не смог продолжить встречу из-за травмы, которая не уточняется, сообщает официальный сайт Юнайтед.

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При этом наставник сообщил, что игрок точно пропустит матч АПЛ против Фулхэма, который состоится в субботу, 4 ноября, в 14:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Каземиро принял участие в 12 поединка МЮ во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и один ассист.

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