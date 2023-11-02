МЮ хочет подписать форварда, чтобы ослабить давление на Хейлунда
Манкунианцы уже планируюют зимнюю кампанию.
Несмотря на многочисленные проблемы, МЮ уже планирует дальнейшую трансферную кампанию, пишет Daily Mail.
По информации издания, в зимнее трансферное окно клуб попробует подписать форварда.
Таким образом тренерский штаб надеется снять лишнее давление с Расмуса Хейлунда, а также увеличить глубину состава.
Среди тех, кого сейчас связывают с клубом все еще остаются Виктор Осимхен и Айван Тоуни. Кроме того клуб следить за форвардом Порту Мехди Тареми.
Ранее также сообщалось, что МЮ начал изучать возможность смены главного тренера.
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