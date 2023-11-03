Тотти: Жаль, что Моуринью не был моим тренером

Бывший форвард Ромы Франческо Тотти сожалеет, что ему в свое время не удалось выступать под руководством Жозе Моуринью.

"Мне бы хотелось вернуться в определенной роли. И я бы хотел поработать с Моуринью – он номер один, я его очень уважаю. Мне жаль, что он никогда не был моим тренером. В Роме знают, что я буду рад протянуть руку помощи, если понадобится".

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"Я скучаю по всему. По сборам, по раздевалке, по футболке, массажному кабинету... Я жил этим. Бар и кафе вместе с товарищами, поездка на автобусе от Тригории до стадиона. Я скучаю по рутине, которая определяла мою жизнь десятилетиями", – сказал Тотти в интервью As.

Напомним, Моуринью возглавил Рому летом 2021 года, выиграв за это время с клубом Лигу конференций.

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