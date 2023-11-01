Экс-игрок Челси рассказал, как Моуринью довел Салаха до слез

Бывший хавбек Челси Джон Оби Микел рассказал немало интересных историй во время подкаста Obi One Podcast.

Среди прочего нигериец вспомнил случай, когда тогдашний тренер Челси Жозе Моуринью буквально довел Мохамеда Салаха до слез.

По словам экс-игрока "синих", молодому Салаху и Де Брюйне тогда не повезло оказаться под руководством португальца, который был очень жесток.

"Им так не повезло, что босс, Моуринью, тогда не брал пленных. Если ты не справлялся со своей работой, неважно, кто ты, он набрасывался на тебя.

Однажды он набросился на Мохамеда Салаха в перерыве, и тот расплакался. Мы подумали: "Ладно, он выпустит его обратно на поле", но потом он уничтожил парня, а затем убрал его. Но таков был его менталитет в то время, а поступил бы Моуринью так сейчас? Думаю, нет.

Он стал более взрослым и зрелым и теперь знает, как обращаться с молодыми игроками, да и с игроками вообще, гораздо лучше", - цитирует Микела Daily Mail.

Ранее также экс-звезда сборной Бразилии выступил против назначения Карло Анчелотти.

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