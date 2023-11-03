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Ман Сити хочет подписать перспективного хавбека у своего главного конкурента

Кобби Майну привлек внимание Гвардиолы.
Сегодня, 19:08
Кобби Майну / Getty Images
Кобби Майну / Getty Images

Манчестер Сити заинтересован в подписании 18-летнего Кобби Майну, пишет FourFourTwo.

Английский хавбек имеет долгосрочный контракт с Манчестер Юнайтед, потому это будет очень непростая сделка для "горожан".

В прошлом сезоне Майну провел всего один матч в рамках АПЛ и ни разу не играл за первую команду в текущем. Однако за игру за ююношеские составы Юнайдет Майну получил множество похвал.

Многие считают, что в скором времени воспитанник клуба вполне может стать основным хавбеком первой команды, задвинув все другие варианты. Потому Сити придется очень постараться, если они хотят забрать игрока себе.

Ранее также сообщалось, что Рэтклифф готов вложить в МЮ собственные средства.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Манчестер Сити

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