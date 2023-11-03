Новый владелец МЮ готов инвестировать в клуб из своего кармана
Рэтклифф готов вложить сразу 300 млн долларов.
Сэр Джим Рэтклифф готов сразу же инвестировать в Манчестер Юнайтед, пишет Sky Sports.
Напомним, что сделка по покупке четверти акций МЮ близка к завершению, считается, что Рэтклифф и Глейзеры оформят сделку в течение месяца.
Это станет первым шагом к полному поглощению клуба британским миллиардером. Однако пока стороны продолжают вести переговоры.
При этом издание утверждает, что новый владелец готов сразу вложить в клуб около 300 млн долларов из собственного кармана.
Предполагается, что эти деньги пойдут исключительно на улучшение инфраструктуры, а не на трансферы.
Ранее также сообщалось, что ключевой хавбек МЮ выбыл на продолжительный термин.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!