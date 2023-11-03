Новый владелец МЮ готов инвестировать в клуб из своего кармана

Сэр Джим Рэтклифф готов сразу же инвестировать в Манчестер Юнайтед, пишет Sky Sports.

Напомним, что сделка по покупке четверти акций МЮ близка к завершению, считается, что Рэтклифф и Глейзеры оформят сделку в течение месяца.

Это станет первым шагом к полному поглощению клуба британским миллиардером. Однако пока стороны продолжают вести переговоры.

При этом издание утверждает, что новый владелец готов сразу вложить в клуб около 300 млн долларов из собственного кармана.

Предполагается, что эти деньги пойдут исключительно на улучшение инфраструктуры, а не на трансферы.

Ранее также сообщалось, что ключевой хавбек МЮ выбыл на продолжительный термин.

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