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Каземиро пропустит несколько недель из-за травмы

Очередные плохие новости из стана Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 14:28
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро был заменен в перерыве матча кубка лиги против Ньюкасла (0:3) из-за травмы.

Это была первая игра для 31-летнего бразильца после восстановления от предыдущего повреждения.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг после матча заявил, что бразилец точно пропустит следующий поединок против Фулхэма.

Теперь же стало известно, что Каземиро пропустит, как минимум, несколько недель из-за повреждения подколенного сухожилия, о чем клуб сообщил на своем официальном сайте.

Ранее стало известно, что руководство Манчестер Юнайтед пока что не планирует увольнять Эрика тен Хага, несмотря на ужасные результаты команды в нынешнем сезоне.

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