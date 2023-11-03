Каземиро пропустит несколько недель из-за травмы

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро был заменен в перерыве матча кубка лиги против Ньюкасла (0:3) из-за травмы.

Это была первая игра для 31-летнего бразильца после восстановления от предыдущего повреждения.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг после матча заявил, что бразилец точно пропустит следующий поединок против Фулхэма.

Теперь же стало известно, что Каземиро пропустит, как минимум, несколько недель из-за повреждения подколенного сухожилия, о чем клуб сообщил на своем официальном сайте.

ℹ️ @Casemiro has been ruled out for several weeks.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 3, 2023

Ранее стало известно, что руководство Манчестер Юнайтед пока что не планирует увольнять Эрика тен Хага, несмотря на ужасные результаты команды в нынешнем сезоне.

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