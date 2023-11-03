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Манчестер Юнайтед не ищет нового тренера, несмотря на провальный старт сезона

Клуб на данный момент не планирует увольнение Эрика тен Хага.
Сегодня, 11:29
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

После очередного домашнего разгромного поражения, на этот раз от Ньюкасла (0:3), начала появляться информация о том, что руководство Манчестер Юнайтед готово перейти к радикальным мерам в виде увольнения Эрика тен Хага с поста главного тренера.

У клуба якобы появилось несколько кандидатур в качестве замены 53-летнего нидерландца.

Однако, как сообщает The Athletic, это не так - на данный момент у клуба нет в планах увольнение тен Хага. Руководство "красных дьяволов" не видит в этом решение проблемы, поэтому работа тренера не находится под непосредственной угрозой.

Хотя при этом уверенность в его способностях уже не считается общепринятой: кто-то считает, что тен Хаг до сих пор не адаптировался к реалиям АПЛ. По мнению некоторых, у него нет личностных качеств для ситуации, в которой он оказался.

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По информации источника, манкунианцы пока что не ищут кандидатов на случай, если дело все-таки дойдет до увольнения.

МЮ не вел переговоры с тренером Спортинга Рубеном Аморимом несмотря на то, что он назывался в числе тех, кто может заменить тен Хага. К тому же, клуб рассматривал Аморима до того, как был назначен нидерландец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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