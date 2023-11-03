"Готовится к жизни после Манчестер Юнайтед": компания по доставке еды подколола тен Хага

Эрик тен Хаг явно по-другому себе представлял второй сезон во главе Манчестер Юнайтед.

После достаточно успешной дебютной кампании, по итогам которой он завоевал с манкунианцами кубок лиги, вывел их в финал кубка Англии и привел к третьему месту в АПЛ, все его старания перечеркивает провал нынешнего сезона.

В Сети появилась информация о том, что руководство "красных дьяволов" якобы уже ищет замену нидерландцу. И если тренер все же лишится своего поста, у него уже есть вариант с продолжением карьеры.

Британская компания по доставке еды Deliveroo в социальных сетях опубликовала фото тен Хага на велосипеде с бумажным пакетом, предположив, что он "готовится к следующему этапу" своей жизни.

"Приятно видеть, что тен Хаг уже готовится к своей следующей роли после МЮ".

Good to see Ten Hag's already preparing for his next role after Man United pic.twitter.com/UwRAygP91X — Deliveroo (@Deliveroo) November 2, 2023

Напомним, что основной хавбек Манчестер Юнайтед получил травму в первом же матче после своего возвращения и теперь будет вынужден пропустить следующую игру против Фулхэма.

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