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"Готовится к жизни после Манчестер Юнайтед": компания по доставке еды подколола тен Хага

В случае увольнения, нидерландский специалист сможет закрыть вакансию доставщика.
Сегодня, 09:22
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Эрик тен Хаг явно по-другому себе представлял второй сезон во главе Манчестер Юнайтед.

После достаточно успешной дебютной кампании, по итогам которой он завоевал с манкунианцами кубок лиги, вывел их в финал кубка Англии и привел к третьему месту в АПЛ, все его старания перечеркивает провал нынешнего сезона.

В Сети появилась информация о том, что руководство "красных дьяволов" якобы уже ищет замену нидерландцу. И если тренер все же лишится своего поста, у него уже есть вариант с продолжением карьеры.

Британская компания по доставке еды Deliveroo в социальных сетях опубликовала фото тен Хага на велосипеде с бумажным пакетом, предположив, что он "готовится к следующему этапу" своей жизни.

"Приятно видеть, что тен Хаг уже готовится к своей следующей роли после МЮ".

Напомним, что основной хавбек Манчестер Юнайтед получил травму в первом же матче после своего возвращения и теперь будет вынужден пропустить следующую игру против Фулхэма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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