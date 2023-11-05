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Неймар, Марсело и звезда Ман Сити: кто выигрывал Лигу чемпионов и Копа Либертадорес

ISPORT рассказывает об игроках, которые в течение карьеры смогли выиграть главные клубные трофеи Европы и Южной Америки.
Сегодня, 12:10
Марсело и Неймар / Getty Images
Марсело и Неймар / Getty Images

Накануне прошел финальный матч Копа Либертадорес[/link_local] - южноамериканского аналога Лиги чемпионов.

Победу в этом турнире одержал бразильский клуб Флуминенсе, в составе которого играет легендарный ветеран Марсело.

Брапилец далеко не единственный футболист, кто за свою карьеру выигрывал и Лигу чемпионов, и Копа Либертадорес. ISPORT расскажет обо всех 14 таких случаях.

Хуан Пабло Сорин

  • Копа Либертадорес: 1996 (Ривер Плейт)
  • Лига чемпионов: 1996 (Ювентус)

Легендарный аргентинец стал не только первым в истории победителем и ЛЧ, и Копа Либертадореса, но и сделал это официально в одном сезоне.

Да, в Ювентусе Сорин не был основным, он сыграл лишь один тайм на групповом этапе в ЛЧ и зимой переехал в Ривер Плейт, но официально по документам в конце сезона он все же стал победителем и ЛЧ, и Либертадореса.

Источник: Getty Images

Роке Жуниор

  • Копа Либертадорес: Палмейрас (1999)
  • Лига чемпионов: Милан (2003)

У бразильского защитника есть нечто общее со Сорином – он также провел только один матч в победной ЛЧ, но какой! Он вышел в финале против Ювентуса.

Копа Либертадорес Роке выиграл полноценно за четыре года до своего триумфа в чемпионской Лиге.

Кафу

  • Копа Либертадорес: Сан-Паоло (1992, 1993)
  • Лига чемпионов: Милан (2007)

Легендарный защитник единственный в этом списке, кто выигрывал главный американский турнир более одного раза. В молодые годы он дважды подряд побеждал из Сан-Пауло.

А Лигу чемпионов бразилец выиграл через 15 лет после первого триумфа в Либертадоресе, будучи уважаемым ветераном Милана. Сыграл он тогда 6 матчей, но только 3 в старте.

Источник: Getty Images

Дида

  • Копа Либертадорес: Крузейро (1997)
  • Лига чемпионов: Милан (2003, 2007)

А вот и первый игрок, который выигрывал оба турнира, будучи 100% основным игроком своих команд. Да еще и сделал это трижды.

Карлос Тевес

  • Копа Либертадорес: Бока Хуниорс (2003)
  • Лига чемпионов: Манчестер Юнайтед (2008)

Аргентинец был настоящей звездой мирового футбола еще до переезда в Европу. В победном Копа Либертадоресе он играл только в плей-офф и забил пять голов.

В Лиге чемпионов-2007/08 он забивал в ворота Динамо Киев и был основным игроком МЮ.

Источник: Getty Images

Вальтер Самуэль

  • Копа Либертадорес: Бока Хуниорс (2000)
  • Лига чемпионов: Интер (2010)

Аргентинский центрбек в 2000 году не дал Роке Жуниору выиграть второй подряд Копа Либертадорес, а сам провел всю кампанию от звонка к звонку.

В феноменальном Интере Жозе Моуриньо он также был сверхважной фигурой и выходил на поле в каждом матче.

Роналдиньо

  • Копа Либертадорес: Атлетико Минейро (2013)
  • Лига чемпионов: Барселона (2006)

Официально первым, кто выиграл сначала ЛЧ, а затем КЛ был Сорин, но по-настоящему первым это сделал именно "волшебник" Роналдиньо. После победы в 2006 году и еще нескольких замечательных лет в Европе, он вернулся домой.

И уже там, в 33-летнем возрасте вместе с Атлетико Минейро выиграл Копа Либертадорес, отличившись в течение турнира статистикой из 4 голов и 7 ассистов!

Источник: Getty Images

Неймар

  • Копа Либертадорес: Сантос (2011)
  • Лига чемпионов: Барселона (2015)

Юный бразильский гений в 19 лет забил шесть голов (один в финале) за турнир и помог Сантосу выиграть Копа Либертадорес.

Впоследствии он забивал уже в финале Лиги чемпионов и приносил победу Барселоне в, пожалуй, лучшем сезоне в карьере.

Источник: Getty Images

Данило

  • Копа Либертадорес: Сантос (2011)
  • Лига чемпионов: Реал Мадрид (2016)

Вместе с Неймаром в Сантосе играл и защитник Данило, также забивший в финале, а на групповом этапе вообще отмечался в трех матчах подряд (круто, как для защитника).

Защитник поиграл в Манчестере Сити, Ювентусе и Реале, но только с мадридцами смог выиграть ЛЧ.

Рафинья

  • Копа Либертадорес: Фламенго (2019)
  • Лига чемпионов: Бавария (2013)

Рафинья, кстати, все еще играет в футбол. В 38 лет он капитан Сан-Паулу. Свою Лигу чемпионов он выиграл в 2013, не являясь основным футболистом Баварии.

А вот шесть лет спустя он уже был ключевым игроком Фламенго, с которым победил в Копа Либертадорес.

Источник: Getty Images

Рамирес

  • Копа Либертадорес: Палмейрас (2020)
  • Лига чемпионов: Челси (2012)

В начале 2010-х годов Рамирес стал звездой в Челси и выиграл с ними Лигу чемпионов. Затем был период в Китае и в конце концов возвращение в Бразилию.

Там он выиграл Копа Либертадореса, но очень странным образом. Он отыграл групповой этап и один матч плей-офф, где отличился автоголом и после этого... завершил карьеру. Но бывшие одноклубники без него все же выиграли турнир.

Источник: Getty Images

Давид Луис

  • Копа Либертадорес: Фламенго (2022)
  • Лига чемпионов: Челси (2012)

Один из самых интересных футбольных персонажей 2010-х, как и Рамирес, выиграл свою Лигу чемпионов в Челси в 2012 году.

А в прошлом году, спустя десятилетия после победы в Европе, Луис добавил в свою коллекцию еще и Копа Либертадорес.

Хулиан Альварес

  • Копа Либертадорес: Ривер Плейт (2018)
  • Лига чемпионов: Манчестер Сити (2023)

Самый молодой игрок по всему списку. Хулиану всего 23, а он уже выиграл все, что только можно.

Еще пять лет назад он дебютировал в Копа Либертадорес, выйдя в финале, который в конце концов и выиграла его команда.

Источник: Getty Images

Марсело

  • Копа Либертадорес: Флуминенсе (2023)
  • Лига чемпионов: Реал Мадрид (2014, 16, 17, 18, 22)

А вот и он, герой, вдохновивший на написание этой статьи. Марсело – один из самых успешных игроков в истории Лиги чемпионов, которую выиграл пять раз.

И вот теперь он добавил себе и главный континентальный трофей Южной Америки.

Поскольку в Копа Либертадорес доминируют в основном бразильские и аргентинские клубы, то понятно, что и в этом списке будут представители этих стран. Сейчас ЛИ и КЛ выигрывали четыре аргентинца и десять бразильцев. Увидим, кто будет следующим.

Василий Войтюк

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