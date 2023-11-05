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В Реале определились с надобностью зимних трансферов

Мадридцы не собираются подписывать новых игроков.
Сегодня, 18:22
ФК Реал Мадрид / Getty Images
ФК Реал Мадрид / Getty Images

Реал принял решение не осуществлять новых трансферов в январе. Об этом сообщает издание Marca.

Руководство "сливочных" не верит, что зимние подписания смогут как-то поменять положение дел в команде. Главного тренера клуба Карло Анчелотти уже уведомили о данном решении.

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Сам итальянец не расстраивается из-за данного решения, поскольку верит в успех тех футболистов, что у него есть.

Напомним, после 11-ти сыгранных туров Реал идет на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 28 баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Реал Мадрид

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