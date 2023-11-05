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Рыбалка, блюда на костре и отдых с семьей: Бывший чемпион АПЛ в составе МЮ наслаждается пенсией

Линдегор получает удовольствие от своей жизни.
Вчера, 22:56
Андерс Линдегор / The Sun
Андерс Линдегор / The Sun

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Андерс Линдегор прекрасно проводит время после завершения карьеры.

Футболист "повесил перчатки на гвоздь" в прошлом году в возрасте 38 лет, и с тех пор датчанин решил уделять больше внимания общению с семьей и своим хобби.

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Линдегор обожает рыбалку и в целом проводить время на свежем воздухе. Экс-вратарь "красных дьяволов" ловит всякую живность, а после готовит ее сразу на костре для всего своего семейства.

Датчанин активно делится в соцсетях своим уловом, кулинарными подвигами и в целом спокойной жизнью после длительной карьеры.

Напомним, Линдегор находился в системе Манчестер Юнайтед с 2011 по 2015 год, успев выиграть с клубом чемпионат Англии и дважды стать обладателем Суперкубка.

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