Клубы из Саудовской Аравии нацелились на лидера Манчестер Юнайтед

Футболист Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш может вскоре покинуть клуб.

Как сообщает журналист Руди Гальетти, в услугах португальца заинтересован ряд клубов Саудовской Аравии. Конкретные команды не называются, как и сумма потенциальной сделки.

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Отмечается, что за приобретением могут пойти уже предстоящей зимой.

Стоит сказать, что на счету Бруну в текущем сезоне 3 гола и 3 ассиста в 15 матчах.

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