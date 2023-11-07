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Клубы из Саудовской Аравии нацелились на лидера Манчестер Юнайтед

Бруну Фернандеш может сменить клубную прописку.
Сегодня, 10:29
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Футболист Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш может вскоре покинуть клуб. 

Как сообщает журналист Руди Гальетти, в услугах португальца заинтересован ряд клубов Саудовской Аравии. Конкретные команды не называются, как и сумма потенциальной сделки.

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Отмечается, что за приобретением могут пойти уже предстоящей зимой.

Стоит сказать, что на счету Бруну в текущем сезоне 3 гола и 3 ассиста в 15 матчах. 

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