Манчестер Юнайтед интересуется некогда одним из самых перспективных форвардов мира
Габриэль Барбоза может снова попробовать свои силы в Европе.
Манчестер Юнайтед планирует усилить линию атаки.
Как сообщает издание Mirror, "красные дьяволы" могут подписать форварда Фламенго Габриэля Барбозу. Планируется взять нападающего в аренду.
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Возможно, в обратном направлении манкунианцы отправят скандального бразильского вингера Антони.
Отметим, что Барбоза когда-то считался одним из самых перспективных нападающих мира и выступал за Интер. В составе миланцев он провел 9 матчей и забил 1 гол.
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