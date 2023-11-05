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Манчестер Юнайтед интересуется некогда одним из самых перспективных форвардов мира

Габриэль Барбоза может снова попробовать свои силы в Европе.
Сегодня, 10:03
Габриэль Барбоза / Getty Images
Габриэль Барбоза / Getty Images

Манчестер Юнайтед планирует усилить линию атаки.

Как сообщает издание Mirror, "красные дьяволы" могут подписать форварда Фламенго Габриэля Барбозу. Планируется взять нападающего в аренду.

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Возможно, в обратном направлении манкунианцы отправят скандального бразильского вингера Антони.

Отметим, что Барбоза когда-то считался одним из самых перспективных нападающих мира и выступал за Интер. В составе миланцев он провел 9 матчей и забил 1 гол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Габриэль Барбоза

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