Манчестер Юнайтед интересуется некогда одним из самых перспективных форвардов мира

Габриэль Барбоза может снова попробовать свои силы в Европе.

Манчестер Юнайтед планирует усилить линию атаки.

Как сообщает издание Mirror, "красные дьяволы" могут подписать форварда Фламенго Габриэля Барбозу. Планируется взять нападающего в аренду.

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Возможно, в обратном направлении манкунианцы отправят скандального бразильского вингера Антони.

Отметим, что Барбоза когда-то считался одним из самых перспективных нападающих мира и выступал за Интер. В составе миланцев он провел 9 матчей и забил 1 гол.

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