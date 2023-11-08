Лидер Ромы высказался о взаимоотношениях с Моуринью

Нападающий Ромы Пауло Дибала рассказал об общении с главным тренером клуба Жозе Моуринью.

"Когда финал ЧМ-2022 закончился, мы проходили антидопинговую проверку, и у меня не было с собой мобильного телефона. Когда я добрался до раздевалки, я взял телефон, чтобы поговорить со своей семьей, и у меня было около пяти пропущенных звонков от Моуринью.

Может, я позвонил ему раньше, чем своей маме, я не помню. Когда я позвонил ему, он был счастлив. Он любит аргентинцев. Он всегда очень хорошо отзывался о Ди Марии, о Лео тоже".

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"Он всегда хорошо отзывался об аргентинцах. Все они привносили что-то новое в его команды. Это было с Джовани Ло Чельсо, с Эриком Ламелой, с Хуаном Фойтом. Он всегда очень хорошо отзывается обо всех", – сказал Дибала в интервью TyC Sports.

Напомним, после 11-ти туров Серии А Рома занимает седьмое место, набрав 17 баллов.

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