iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Антони не собирается зимой покидать Манчестер Юнайтед

Бразилец останется в Англии.
Сегодня, 22:22
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Антони, вингер Манчестер Юнайтед, не собирается покидать команду в ближайшее время.

Ранее появились слухи о возможной аренде 23-летнего футболиста в Фламенго в рамках трансфера нападающего Габриэла Барбозы, однако Фабрицио Романо заявил, что эти сведения не соответствуют действительности. Клуб и сам Антони не рассматривают такую возможность.

Читай также: Манчестер Юнайтед интересуется итальянским вундеркиндом

В то же время, в январе, возможно, из команды уйдет другой вингер Джейдон Санчо, который до сих пор не уладил конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом.

В текущем сезоне на счету 23-летнего бразильца восемь матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони манчестер юнайтед

Статьи по теме

МЮ повторил курьезное антидостижение Баварии в Лиге чемпионов МЮ повторил курьезное антидостижение Баварии в Лиге чемпионов
Брат игрока МЮ отметился забитым голом против молодежки английского клуба Брат игрока МЮ отметился забитым голом против молодежки английского клуба
Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей
Манчестер Юнайтед интересуется итальянским вундеркиндом Манчестер Юнайтед интересуется итальянским вундеркиндом
Помочь журналистам

Видео

Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик
Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов23:55
Бавария в тяжелом матче обыграла Галатасарай благодаря невероятному Кейну
Европа23:53
Реал уверенно победил Брагу благодаря отбитому пенальти Лунина
Европа23:30
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа23:24
МЮ повторил курьезное антидостижение Баварии в Лиге чемпионов
Европа23:20
Луческу может стать президентом турецкого клуба
ММА22:55
Уайлдер заявил о желании провести бой в UFC
Европа22:47
Лунин отбил 50% пенальти в своей клубной карьере
Европа22:22
Антони не собирается зимой покидать Манчестер Юнайтед
Европа22:15
Лунин на первых минутах матча против Браги отбил пенальти
Европа21:50
Лунин сыграет в Лиге чемпионов против Браги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK