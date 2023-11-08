Антони не собирается зимой покидать Манчестер Юнайтед

Антони, вингер Манчестер Юнайтед, не собирается покидать команду в ближайшее время.

Ранее появились слухи о возможной аренде 23-летнего футболиста в Фламенго в рамках трансфера нападающего Габриэла Барбозы, однако Фабрицио Романо заявил, что эти сведения не соответствуют действительности. Клуб и сам Антони не рассматривают такую возможность.

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В то же время, в январе, возможно, из команды уйдет другой вингер Джейдон Санчо, который до сих пор не уладил конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом.

В текущем сезоне на счету 23-летнего бразильца восемь матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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