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Манчестер Юнайтед интересуется итальянским вундеркиндом

Джорджо Скальвини может перейти в стан манкунианцев.
Сегодня, 15:26
Джорджо Скальвини / Getty Images
Джорджо Скальвини / Getty Images

Манчестер Юнайтед намеревается усилить линию защиты.

Как сообщает издание TuttoSport, манкунианцы нацелились на 19-летнего Джорджо Скальвини. Итальянца могут приобрести в качестве замены Харри Магуайру или Виктору Линделефу чье будущее на Олд Траффорд не определено.

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Отмечается, что между МЮ и Аталантой, где играет Скальвини сохранились хорошие отношения после трансфера Расмуса Хойлунда и это может пойти на пользу потенциальной сделке.  Сумма возможного перехода не уточняется.

Transfermarkt оценивает Джорджо в 40 млн евро, а его контракт действителен до 2027 года. В текущем сезоне игрок провел 14 матчей, забив 1 гол.

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