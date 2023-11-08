МЮ повторил курьезное антидостижение Баварии в Лиге чемпионов
Для фанатов манкунианцев первый тайм матча против Копенгагена был подобен катанию на американских горках.
В рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед встречается на выезде с Копенгагеном.
Как сообщает twitter-аккаунт OptaJoe, манкунианцы стали первой с 2014 года командой, которая в матче Лиги чемпионов в рамках одного тайма забила два гола, пропустила пенальти в свои ворота и осталась в меньшинстве.
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Примечательно, что 9 лет назад это сделала мюнхенская Бавария в матче против главного соперника "красных дьяволов" - Манчестер Сити.
На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 2:2.
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