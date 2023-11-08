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Брат игрока МЮ отметился забитым голом против молодежки английского клуба

Эмиль Хойлунд забил "красным дьяволам" в матче юношеской Лиги чемпионов.
Сегодня, 18:57
Эмиль Хойлунд / Getty Images
Эмиль Хойлунд / Getty Images

В рамках юношеской Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед U-19 встретился со сверстниками из Копенгагена.

За датский клуб одним из голов отметился брат нападающего основной команды "красных дьяволов" Расмуса Хойлунда Эмиль Хойлунд.

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Эмиль отыграл один мяч на 22-й минуте при счете 0:2. Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Отметим, что за Копенгаген выступает еще один из братьев Хойлундов, которого зовут Оскар.

Также стоит сказать, что взрослые команды МЮ и Копенгагена встретятся сегодня, 8 ноября, в 22:00 по Киеву в Лиге чемпионов.

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