Моуринью - о поражении от Славии: Ужасное выступление Ромы

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прокомментировал поражение от Славии (0:2) в рамках Лиги Европы.

"Сегодня мы ни в чем не преуспели. Я не хочу много говорить, и другим не стоит.

Результат абсолютно справедливый как для Славии, так и для нас. Ничто в нашей игре мне не понравилось. Я уже пообщался с футболистами в раздевалке – а я этого никогда не делаю. То, что было сказано, останется между нами. Я хочу быть честным и справедливым по отношению к парням из пражской Славии, которые полностью заслужили победу".

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"У нас был шанс сравнять счет, но в целом выступление ужасное. Не получалось ничего. Мало у кого из игроков было то отношение к делу, которое я хочу видеть.

Но назову кое-что, что мне все же понравилось. Это Эдоардо Бове, 20-летний парень. Но одного человека недостаточно для победы. Все, кроме Бове, заслужили поражение", – сказал португалец в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, после четырех туров Лиги Европы Рома занимает второе место в своей группе, набрав 9 очков.

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