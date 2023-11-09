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Моуриньо в своем стиле ответил тренеру Лацио за выпад в сторону Ромы перед римским дерби

Оба наставника как могут подогревают интерес к их будущему противостоянию.
Сегодня, 13:28
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

В воскресенье, 12 ноября, состоится дерби Рима - Лацио сыграет с Ромой в рамках двенадцатого тура итальянской Серии А.

Недавно главный тренер "орлов" Маурицио Сарри не в лучшем ключе высказался о матче своего будущего оппонента в рамках Лиги Европы.

Итальянец назвал матч "джаллоросси" против пражской Славии "товарищеским". Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо нашел, чем ответить своему визави.

"Наверное, в этом и есть разница между тренером, который выиграл 26 трофеев и тренером с несколькими кубками", - цитирует португальца TNT Sports.

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Напомним, что матч Рома - Славия состоится в четверг, 9 ноября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома лацио Жозе Моуриньо Маурицио Сарри

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