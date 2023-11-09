Клопп сообщил, что три игрока Ливерпуля пропустят матч Лиги Европы против Тулузы

Англичане подходят ко встрече с французским коллективом не в оптимальном состоянии.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации в его команде накануне игры с Тулузой в рамках Лиги Европы.

По словам немецкого специалиста, мерсисайдцам не помогут Вирджил ван Дейк, Райан Гравенберх и Кертис Джонс.

"Вирджил немного приболел, поэтому мы не хотели, чтобы он был в самолете с остальными", - цитирует тренера The Athletic.

"Райан повредил колено, поэтому сыграть в этом матче у него не было шансов. Мы надеемся, что у него будет шанс сыграть с Брентфордом на выходных, но если нет, он вернется после международного перерыва".

"У Кертиса повреждение подколенного сухожилия, не массивное, поэтому он был исключен из заявки. После международного перерыва он вернется".

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На данный момент Ливерпуль возглавляет группу Е, выиграв все четыре матча. Поединок английского клуба с Тулузой состоится в четверг, 9 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

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