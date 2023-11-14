Ньюкасл хочет усилиться защитником Барселоны
Кристенсен попал в сферу интересов "сорок".
Центрбек Барселоны Андреас Кристенсен может оказаться в Ньюкасле. Об этом сообщает издание Diario Sport.
На датского футболиста претендовал ряд клубом из АПЛ прошлым летом, однако лишь "сороки" остались в данном списке. Английская команда планирует зимой сделать предложение по игроку.
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В свод очередь каталонцы не планируют расставаться с Кристенсеном. Защитник является важной частью коллектива на поле и за его пределами.
В текущем сезоне на счету 27-летнего датчанина 10 матчей в рамках Ла Лиги, в которых игрок отличился одним ассистом.
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