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Ньюкасл хочет усилиться защитником Барселоны

Кристенсен попал в сферу интересов "сорок".
Сегодня, 10:50
Андреас Кристансен / Getty Images
Андреас Кристансен / Getty Images

Центрбек Барселоны Андреас Кристенсен может оказаться в Ньюкасле. Об этом сообщает издание Diario Sport.

На датского футболиста претендовал ряд клубом из АПЛ прошлым летом, однако лишь "сороки" остались в данном списке. Английская команда планирует зимой сделать предложение по игроку.

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В свод очередь каталонцы не планируют расставаться с Кристенсеном. Защитник является важной частью коллектива на поле и за его пределами.

В текущем сезоне на счету 27-летнего датчанина 10 матчей в рамках Ла Лиги, в которых игрок отличился одним ассистом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ньюкасл Андреас Кристенсен

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