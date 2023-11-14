Диас впервые встретился со своим отцом после того, как тот побывал в плену

После приезда в сборную Колумбии вингера Ливерпуля ждала, возможно, самая эмоциональная встреча в его жизни.

Вингер Ливерпуля и сборной Колумбии провел эмоциональную встречу со своей семьей после приезда в национальную команду.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт колумбийской сборной, Луис увиделся со своим отцом впервые после того, как он пережил 12-дневный плен.

"Это было эмоциональное воссоединение Лучо с его отцом Мане Диасом и его семьей

Мы любим вас и мы едины как никогда!", - сказано в заявлении.

Диаса-старшего выкрали представители террористической группировки национально-освободительная армия Колумбии, однако, узнав кого именно они взяли в плен, участники данного формирования пообещали отпустить мужчину как можно скорее.

Отметим, что в плену побывала также и мама футболиста, но ее удалось освободить гораздо быстрее, чем отца.

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