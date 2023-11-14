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Анчелотти назвал бардаком встречу RFEF с тренерами и покинул собрание

Перед этим итальянец поддержал уволенного ранее Сетьена.
Сегодня, 20:34
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Встреча Королевской федерации футбола (RFEF) и тренеров Ла Лиги пошла совсем не по плану, пишет Diario Sport.

Карло Анчелотти назвал встречу полным бардаком и покинул совещание, не дожидаясь его окончания. Издание пишет, что итальянец вернулся на базу Реала вести тренировку.

Перед самым уходом наставник Реала поддержал своего коллегу Кике Сетьена, который поднял вопрос о компенсациях со стороны клубов уволенных тренерам.

Напомним, что Сетьен был уволен из Вильярреала еще в сентябре, а сегодня специалист назвал положение тренеров в чемпионате самым слабым звеном.

Хави, в свою очередь, предложил провести совместную пресс-конференцию, на которой тренеры смогли бы выразить свое недовольство.

Ранее также сообщалось, что сборная Эритреи снялась с квалификации на ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Ла Лига

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