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Сборная Эритреи снялась с квалификации ЧМ-2026 из-за опасений власти, что футболисты убегут за границу

Люди бегут от авторитарного режима нынешного президента.
Сегодня, 19:49
Сборная Эритреи по футболу / Getty Images
Сборная Эритреи по футболу / Getty Images

Федерация футбола Эритреи (ENFF)  сняла свою сборную с участия в квалификации к ЧМ-2026, пишет The Guardian.

Еще 10 ноября стало известно, что Эритрея отменила все свои матчи, однако тогда не была известна причина.

ENNF отказались давать какиее-ибо комментарии, однако источники, близкие к руководству федерации утверждают, что это случилось из-за того, что власть опасается побега футболистов в другие страны.

Отметим, что президентом Эритерии является Исайас Афеверки, чей режим считается деспотическим. Среди прочего Афеверки навязывает своим граждан пожизненную воинскуюю службу.

Из-за этого, по различным данным, с 2009 года более 60 футболистов сбежали из сборной во время выездных мачтей и попросили политического убежища в разных странах.

Ранее, напомним, сообщалось, что украинский рыбак также сбежал из сборной после выступления в Италии.

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