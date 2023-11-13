Украинский рыбак совершил побег из сборной после чемпионат мира, чтобы избежать мобилизации

Артур Билан принял решение воссоединиться с братом и увезти семью.

Профессиональный рыбак Артур Билан сбежал из сборной Украины после выступления на чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии.

Лидер украинской команды Даниил Лясов на своей странице в Facebook опубликовал скриншоты сообщения Артура.

Билан в личной беседе объяснил мотивы своего уезда, а также попросил прощения.

Лясов иронично прокомментировал поступок партнера: "Артур Билан после неудачного выступления на ЧМ в составе сборной Украины принял "такое тяжелое решение". Пока все спали и отдыхали перед дорогой домой...".

Ранее сообщалось, что Шахтер разорвал контракт с игроком, который сбежал на болота.

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