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Экс-футболист МЮ может приобрести часть акций клуба из Испании

Давид де Хеа может стать одним из владельцев Эльденсе.
Сегодня, 09:33
Давид де Хеа / Getty Images
Давид де Хеа / Getty Images

Испанский вратарь Давид де Хеа может примерить на себя новое футбольное амплуа. 

Как сообщает издание As, голкипер может приобрести пакет акций Эльденсе из второго дивизиона Испании.

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Футболист уже встретился с владельцем клуба и обсудил проект.

В текущем сезоне Эльденсе идет на 11 месте а Сегунде, куда команда вышла по итогам прошлой кампании. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Давид Де Хеа

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