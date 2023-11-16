Экс-футболист МЮ может приобрести часть акций клуба из Испании

Давид де Хеа может стать одним из владельцев Эльденсе.

Испанский вратарь Давид де Хеа может примерить на себя новое футбольное амплуа.

Как сообщает издание As, голкипер может приобрести пакет акций Эльденсе из второго дивизиона Испании.

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Футболист уже встретился с владельцем клуба и обсудил проект.

В текущем сезоне Эльденсе идет на 11 месте а Сегунде, куда команда вышла по итогам прошлой кампании.

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