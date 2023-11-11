Легенда Манчестер Юнайтед высказался о своем будущем

Чичарито пока не планирует завершать игровую карьеру.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Хавьер Эрнандес поделился планами на будущее.

"Я рассматриваю предложения из МЛС, Европы, Мексики, а также из Саудовской Аравии".

Читай также: Месси представил Золотой мяч фанатам Интер Майами

"Я вернулся после травмы более сильным и стойким, хочу и дальше наслаждаться футболом. Мое колено в порядке", – сказал Чичарито в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, последним клубом 35-летнего мексиканца был ЛА Гэлакси, за который футболист провел пять сезонов.

В минувшем розыгрыше МЛС на счету Эрнандеса один гол и один ассист в девяти матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!