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Легенда Манчестер Юнайтед высказался о своем будущем

Чичарито пока не планирует завершать игровую карьеру.
Сегодня, 10:20
Чичарито / Getty Images
Чичарито / Getty Images

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Хавьер Эрнандес поделился планами на будущее.

"Я рассматриваю предложения из МЛС, Европы, Мексики, а также из Саудовской Аравии".

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"Я вернулся после травмы более сильным и стойким, хочу и дальше наслаждаться футболом. Мое колено в порядке", – сказал Чичарито в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, последним клубом 35-летнего мексиканца был ЛА Гэлакси, за который футболист провел пять сезонов.

В минувшем розыгрыше МЛС на счету Эрнандеса один гол и один ассист в девяти матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хавьер Эрнандес

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