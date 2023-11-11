Месси представил Золотой мяч фанатам Интер Майами
Лео пообещал болельщикам улучшить результаты команды в следующем сезоне.
Интер Майами провел домашний товарищеский матч с Нью-Йорк Сити (1:2).
Во время мероприятия Лионель Месси показал свой 8 Золотой мяч болельщикам флоридской команды.
Читай также: Известный грабитель домов футбольных звезд рассказал, почему отказывается "обчищать" Месси
36-летний аргентинец поблагодарил фанатов за поддержку, а также заявил, что в следующем году клуб выступит гораздо лучше и продолжит выигрывать трофеи.
Руководство клуба организовало золотой салют в честь Лео, который выиграл главный индивидуальный приз.
Ранее Месси рассказал, чьей игрой вдохновлялся в детстве.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!