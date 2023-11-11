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Месси представил Золотой мяч фанатам Интер Майами

Лео пообещал болельщикам улучшить результаты команды в следующем сезоне.
Сегодня, 09:15
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Интер Майами провел домашний товарищеский матч с Нью-Йорк Сити (1:2).

Во время мероприятия Лионель Месси показал свой 8 Золотой мяч болельщикам флоридской команды.

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36-летний аргентинец поблагодарил фанатов за поддержку, а также заявил, что в следующем году клуб выступит гораздо лучше и продолжит выигрывать трофеи.

Руководство клуба организовало золотой салют в честь Лео, который выиграл главный индивидуальный приз.

Ранее Месси рассказал, чьей игрой вдохновлялся в детстве.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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