Известный грабитель домов футбольных звезд рассказал, почему отказывается "обчищать" Месси

Глава преступной групппировки, именующий себя Альберто, рассказал об ограблениях домов известных футболистов.

"Я действительно ограбил дом Йохана Кройффа в Барселоне. Там я взял часы Денниса Бергкампа, несколько мелочей от Hermes и 20 тысяч евро в качестве трофея. В доме не было камер видеонаблюдения или сигнализации. Войдя туда, я понял, чей это дом.

Мы также стояли за ограблением Криштиану Роналду на Мадейре, но добыча была неинтересной".

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"Месси? Это было недавно, почти год назад, хотя были и другие предложения. Дом принадлежал не Месси, а его родителям. Лионель уже был в Париже.

Я несколько раз останавливал людей, которые хотели совершить набег на дом Месси. Я сделал это и горжусь.

Я пошел туда, потому что очень хорошо его знаю и знаю этот район. Я не стал грабить дом его семьи из уважения к Месси, потому что я люблю его, и точка", – заявил Альберто в интервью Marca.

Напомним, летом Месси перебрался в Интер Майами на правах свободного агента.

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