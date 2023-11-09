iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Известный грабитель домов футбольных звезд рассказал, почему отказывается "обчищать" Месси

Аргентинца уважают в криминальном мире.
Вчера, 23:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Глава преступной групппировки, именующий себя Альберто, рассказал об ограблениях домов известных футболистов.

"Я действительно ограбил дом Йохана Кройффа в Барселоне. Там я взял часы Денниса Бергкампа, несколько мелочей от Hermes и 20 тысяч евро в качестве трофея. В доме не было камер видеонаблюдения или сигнализации. Войдя туда, я понял, чей это дом.

Мы также стояли за ограблением Криштиану Роналду на Мадейре, но добыча была неинтересной".

Читай также: Месси стал совладельцем клуба Агуэро

"Месси? Это было недавно, почти год назад, хотя были и другие предложения. Дом принадлежал не Месси, а его родителям. Лионель уже был в Париже.

Я несколько раз останавливал людей, которые хотели совершить набег на дом Месси. Я сделал это и горжусь.

Я пошел туда, потому что очень хорошо его знаю и знаю этот район. Я не стал грабить дом его семьи из уважения к Месси, потому что я люблю его, и точка", – заявил Альберто в интервью Marca.

Напомним, летом Месси перебрался в Интер Майами на правах свободного агента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси ограбление

Статьи по теме

Месси рассказал, чьей игрой вдохновлялся в детстве Месси рассказал, чьей игрой вдохновлялся в детстве
Зидан - в беседе с Месси: Жаль, что мы не смогли поиграть вместе Зидан - в беседе с Месси: Жаль, что мы не смогли поиграть вместе
Сикан, Бекхэм и...Месси: кто празднует голы "как Беллингем" Сикан, Бекхэм и...Месси: кто празднует голы "как Беллингем"
Месси стал совладельцем клуба Агуэро Месси стал совладельцем клуба Агуэро
Помочь журналистам

Видео

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа и мир00:52
Сборная Украины по хоккею стартовала с победы на турнире Мемориал Шаркози
Лига конференций00:49
Голкипер стал лучшим игроком матча Заря - Маккаби Тель-Авив
Европа00:21
Моуринью - о поражении от Славии: Ужасное выступление Ромы
Лига конференций00:12
Лига конференций-2023/24: Заря уступила Маккаби, оба турецких клуба проиграли свои матчи
Лига Европы00:08
Лига Европы-2023/24: Рома и Ливерпуль сенсационно проиграли, Брайтон легко одолел Аякс
Вчера, 23:55
Лига конференций23:55
Заря уступила команде из Израиля в Лиге конференций, не игравшей больше месяца
Европа23:36
Клопп - о поражении Тулузе: Приходится принять то, что есть. Все заслуженно
Европа23:20
Известный грабитель домов футбольных звезд рассказал, почему отказывается "обчищать" Месси
Футбол22:58
Месси рассказал, чьей игрой вдохновлялся в детстве
Европа22:53
Легенда Ливерпуля не верит, что Холанд сможет получить Золотой мяч в 2024 году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK