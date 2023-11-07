Месси стал совладельцем клуба Агуэро

Генеральный директор KRÜ Esports и бывший футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро сообщил, что его кум Лионель Месси стал совладельцем этой киберспортивной организации.

"Я счастлив разделить клуб с Лео. Теперь у нас новый этап и новые вызовы. Это честь, что он является частью KRÜ. Он лучший футболист в истории, а также замечательный друг.

Он - фигура, которая вдохновляет всех и станет большим вкладом в киберспортивную сцену в целом", - сказал Серхио "SLAKUN10" Агуэро.

Организация считает, что союз Месси и Агуэро не только принесет влияние и международную известность киберспорту, но также станет источником вдохновения для нынешних и будущих талантов на сцене электронного спорта.

На данный момент KRÜ Esports имеют мужскую и женские команды в дисциплине Valorant, но намерены появиться и в других дисциплинах.

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