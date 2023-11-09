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Месси рассказал, чьей игрой вдохновлялся в детстве

Его впечатлил Пабло Аймар.
Вчера, 22:58
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси признался, что в детстве среди "десяток" всегда любил Пабло Аймара.

Марадона для Лео, как и для многих других, всегда находился на другом уровне, потому его можно не вспоминать. А среди других звезд аргентинец выделил именно Аймара.

"Мне очень нравился Аймар. Он был в Валенсии, был в Ривер Плейт, где была сильная команда, а он в ней выделялся. Мне всегда нравился его стиль игры.

Если не считать Диего Марадону, который был на другом уровне, который для нас всегда первый, выше остальных, то именно Пабло был тем, кем я восхищался", – заявил капитан сборной Аргентины в интервью.

Ранее также сообщалось, что Диего Симеоне продлил контракт с Атлетико.

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