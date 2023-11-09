Атлетико объявил о продлении контракта с Симеоне

Аргентинец останется в клубе до 2027 года.

Атлетико объявил о продлении контракта с главным тренером команды Диего Симеоне.

Новое соглашение с 53-летним аргентинским специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Напомним, Симеоне тренирует Ателетико с 2011 года. За это время команда выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы и Суперкубок Европы.

Ранее сообщалось, что Довбик попал в сферу интересов Атлетико.

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