Атлетико объявил о продлении контракта с Симеоне
Аргентинец останется в клубе до 2027 года.
Атлетико объявил о продлении контракта с главным тренером команды Диего Симеоне.
Новое соглашение с 53-летним аргентинским специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года.
🔜 Una conversación muy especial...#Simeone2027 pic.twitter.com/lLo4bOgflz— Atlético de Madrid (@Atleti) November 9, 2023
Напомним, Симеоне тренирует Ателетико с 2011 года. За это время команда выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы и Суперкубок Европы.
Ранее сообщалось, что Довбик попал в сферу интересов Атлетико.
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