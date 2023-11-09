Довбик попал в сферу интересов Атлетико
Украинец может пойти на повышение.
Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбик может сменить клубную прописку.
Как сообщает El Gol Digital, украинец заинтересовал Атлетико.
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Мадридский клуб обратил внимание на Артема после его удачного дебюта в Жироне.
Отмечается, что испанский клуб готов продать Довбика за 30 миллионов евро. Напомним, Жирона подписала украинца летом за около 8 миллионов.
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