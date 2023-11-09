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Довбик попал в сферу интересов Атлетико

Украинец может пойти на повышение.
Сегодня, 16:22
Артем Довбик / gironafc.cat
Артем Довбик / gironafc.cat

Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбик может сменить клубную прописку.

Как сообщает El Gol Digital, украинец заинтересовал Атлетико.

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Мадридский клуб обратил внимание на Артема после его удачного дебюта в Жироне.

Отмечается, что испанский клуб готов продать Довбика за 30 миллионов евро. Напомним, Жирона подписала украинца летом за около 8 миллионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Жирона артем довбик

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