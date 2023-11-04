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Цыганков отметился голом с ассиста Довбика

Украинцы делают результат для Жироны.
Сегодня, 16:49
Getty Images
Getty Images

В рамках 12 тура чемпионата Испании Осасуна на своем поле принимает Жирону.

В ходе встречи на поле появился украинский вингер Виктор Цыганков. Он вышел на 70 минуте, заменив Яна Коуто.

На 82 минуте Жирона благодаря голу Виктора вышла вперед. В ходе атаки один из футболистов каталонского клуба направил мяч в штрафной, где он оказался в ногах у Артема Довбика. Украинский форвард отпасовал соотечественнику, который отправил мяч в сетку ворот Серхио Эрреры.

На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 2:4 в пользу Жироны.

Отметим, что в первых двух голах коллектива Мичела также принял участие Довбик. Сперва Артем отметился ассистом, а затем и сам записал на свой счет забитый мяч.

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