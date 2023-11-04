Довбик отметился голом в ворота Осасуны
Украинец зажег в игре Ла Лиге.
В рамках 12-го тура чемпионата Испании Осасуна на своем поле принимает Жирону.
В первом тайме команды обменялись голами. Сначала украинец Артем Довбик отметился голевым пасом, а затем хозяева сравняли.
После перерыва Осасуна вышла вперед, но затем Артем проявил бомбардирское умение и забил.
В текущем сезоне Артем проводит 12 игру за Жирону, в которых забил шесть голов и выполнил четыре голевые передачи.
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