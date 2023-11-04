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Довбик отдал ассист за Жирону в матче против Осасуны

Украинец отлично вписывается в испанский клуб.
Сегодня, 15:30
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 12-го тура чемпионата Испании Жирона на выезде играет с Осасуной.

В стартовом составе гостей на поле с первых минут вышел Артем Довбик.

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Жирона понадобилось 16 минут, чтобы открыть счет. Довбик отдал голевую передачу на Мартина, который точно завершил атаку.

Отметим, что по ходу первого тайма Осасуна сумела восстановить ничейный результат.

В текущем сезоне Артем проводит 12 игру за Жирону, в которых забил пять голов и выполнил четыре голевые передачи.

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